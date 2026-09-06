Chandigarh News: 15.2 एमएम बारिश के बाद भी 34 डिग्री पहुंचा पारा

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शुक्रवार सुबह 8:30 से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक बारिश का आंकड़ा शून्य था। यानी शनिवार को हुई बारिश मुख्य रूप से दिन के समय हुई। इस दौरान अधिकतम ह्यूमिडिटी 92 और न्यूनतम 58 फीसदी दर्ज की गई। विज्ञापन

सीजनल बारिश सामान्य से 14.4 फीसदी कम

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक जून से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक शहर में 642.5 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी थी। शनिवार दिन में हुई 15.2 एमएम बारिश जोड़ने के बाद सीजनल बारिश का आंकड़ा 657.7 एमएम पहुंच गया। इसके बावजूद मानसूनी सीजन में बारिश सामान्य से 14.4 फीसदी कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तापमान और मौसम के मिजाज को प्रभावित कर सकती हैं। शनिवार शाम बादल और नमी के चलते मौसम में ठंडक महसूस हुई। विज्ञापन विज्ञापन

वहीं, बारिश के साथ शहर की हवा भी साफ रही। शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 36 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में सेक्टर-22 का एक्यूआई 37, सेक्टर-25 का 36 और सेक्टर-53 का 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। शुक्रवार सुबह 8:30 से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक बारिश का आंकड़ा शून्य था। यानी शनिवार को हुई बारिश मुख्य रूप से दिन के समय हुई। इस दौरान अधिकतम ह्यूमिडिटी 92 और न्यूनतम 58 फीसदी दर्ज की गई।सीजनल बारिश सामान्य से 14.4 फीसदी कममौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक जून से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक शहर में 642.5 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी थी। शनिवार दिन में हुई 15.2 एमएम बारिश जोड़ने के बाद सीजनल बारिश का आंकड़ा 657.7 एमएम पहुंच गया। इसके बावजूद मानसूनी सीजन में बारिश सामान्य से 14.4 फीसदी कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तापमान और मौसम के मिजाज को प्रभावित कर सकती हैं। शनिवार शाम बादल और नमी के चलते मौसम में ठंडक महसूस हुई।वहीं, बारिश के साथ शहर की हवा भी साफ रही। शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 36 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में सेक्टर-22 का एक्यूआई 37, सेक्टर-25 का 36 और सेक्टर-53 का 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।

चंडीगढ़। शहर में शनिवार को 15.2 एमएम बारिश हुई लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह और शाम कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई जबकि कुछ हिस्सों में केवल बौछारें पड़ीं। बारिश के बाद शाम को मौसम सुहावना हुआ और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक 15.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है।