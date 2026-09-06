Chandigarh News: मनीमाजरा में चाकू की नोक पर लूट, दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:27 AM IST
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मनीमाजरा। मनीमाजरा थाना पुलिस ने शिवालिक गार्डन लूट के दो आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे वारदात में प्रयुक्त चाकू, पीड़ित के दस्तावेज और 400 रुपये नकद बरामद किए।
यह वारदात 2 सितंबर को हुई थी। दिनेश शिवालिक गार्डन से घर जा रहे थे। दो युवकों ने उन्हें रोककर गर्दन पर चाकू रखा। विरोध करने पर आरोपियों ने दिनेश के हाथ और छाती पर हमला किया। आरोपी दिनेश का बटुआ लूटकर फरार हुए, जिसमें करीब 1000 रुपये नकद और दस्तावेज थे। पुलिस ने एक विशेष दल गठित किया। दल ने सीसीटीवी फुटेज व गुप्त सूचना से अमित (25) और अभिषेक उर्फ काकू (25) को पकड़ा। अमित से चाकू और अभिषेक से पीड़ित के दस्तावेज व 400 रुपये नकद बरामद हुए। दोनों ने पूछताछ में वारदात स्वीकार की।
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यह वारदात 2 सितंबर को हुई थी। दिनेश शिवालिक गार्डन से घर जा रहे थे। दो युवकों ने उन्हें रोककर गर्दन पर चाकू रखा। विरोध करने पर आरोपियों ने दिनेश के हाथ और छाती पर हमला किया। आरोपी दिनेश का बटुआ लूटकर फरार हुए, जिसमें करीब 1000 रुपये नकद और दस्तावेज थे। पुलिस ने एक विशेष दल गठित किया। दल ने सीसीटीवी फुटेज व गुप्त सूचना से अमित (25) और अभिषेक उर्फ काकू (25) को पकड़ा। अमित से चाकू और अभिषेक से पीड़ित के दस्तावेज व 400 रुपये नकद बरामद हुए। दोनों ने पूछताछ में वारदात स्वीकार की।
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