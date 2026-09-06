Chandigarh News: मनीमाजरा में चाकू की नोक पर लूट, दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

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यह वारदात 2 सितंबर को हुई थी। दिनेश शिवालिक गार्डन से घर जा रहे थे। दो युवकों ने उन्हें रोककर गर्दन पर चाकू रखा। विरोध करने पर आरोपियों ने दिनेश के हाथ और छाती पर हमला किया। आरोपी दिनेश का बटुआ लूटकर फरार हुए, जिसमें करीब 1000 रुपये नकद और दस्तावेज थे। पुलिस ने एक विशेष दल गठित किया। दल ने सीसीटीवी फुटेज व गुप्त सूचना से अमित (25) और अभिषेक उर्फ काकू (25) को पकड़ा। अमित से चाकू और अभिषेक से पीड़ित के दस्तावेज व 400 रुपये नकद बरामद हुए। दोनों ने पूछताछ में वारदात स्वीकार की।