फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Tandon raised city-related issues before the Administrator.

Chandigarh News: टंडन ने प्रशासक के सामने उठाए शहर के मुद्दे

Sun, 01 Nov 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Tandon raised city-related issues before the Administrator.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले भाजपा नेता संजय टंडन ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर शहर के नागरिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने लाल डोरा से बाहर बने मकानों में पानी-बिजली कनेक्शन, हाउसिंग बोर्ड आवंटियों की समस्याओं और ठेका कर्मचारियों को हर महीने की सात तारीख तक वेतन देने की मांग की। जेल कर्मचारियों का 13वें महीने का वेतन बहाल करने, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की आर्थिक सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने और औद्योगिक इकाइयों के एफएआर से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे का मुद्दा भी उठाया। प्रशासक ने कई मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed