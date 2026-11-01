Chandigarh News: टंडन ने प्रशासक के सामने उठाए शहर के मुद्दे

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चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले भाजपा नेता संजय टंडन ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर शहर के नागरिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने लाल डोरा से बाहर बने मकानों में पानी-बिजली कनेक्शन, हाउसिंग बोर्ड आवंटियों की समस्याओं और ठेका कर्मचारियों को हर महीने की सात तारीख तक वेतन देने की मांग की। जेल कर्मचारियों का 13वें महीने का वेतन बहाल करने, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की आर्थिक सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने और औद्योगिक इकाइयों के एफएआर से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे का मुद्दा भी उठाया। प्रशासक ने कई मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।



माई सिटी रिपोर्टर