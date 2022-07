Punjab News: सुखबीर व हरसिमरत कौर बादल ने गृह और रक्षा मंत्री के सामने किया प्रदर्शन, 'बंदी सिंहों' की रिहाई की मांग की

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और फिरोजपुर से सांसद सुखबीर सिंह बादल व बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई वर्षों से विभिन्न जेलों में बंद 'बंदी सिंह' (सिख कैदियों) की रिहाई की मांग की है। दोनों नेताओं ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया।

SAD MPs incl Sukhbir Singh Badal & Harsimrat Kaur Badal demand from Union Ministers Amit Shah, Nitin Gadkari & Rajnath Singh the release of 'Bandi Singhs' (Sikh prisoners) who have been languishing in various jails for many years pic.twitter.com/WoHe3xI47I