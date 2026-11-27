Chandigarh News: विद्यार्थियों ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:26 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:26 AM IST
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चंडीगढ़। सेक्टर-32 एसडी कॉलेज में संविधान दिवस पर राजनीति विज्ञान विभाग के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ने कार्यक्रम आयोजित किया। प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। सभी ने संवैधानिक मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। प्रिंसिपल ने युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनकर लोकतंत्र मजबूत करने का संदेश दिया। ब्यूरो