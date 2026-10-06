Chandigarh News: ऑनलाइन बताए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:39 AM IST
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चंडीगढ़। सेक्टर-16 के गांधी स्मारक भवन में बुधवार को पांच दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष इसकी थीम ‘प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वस्थ भारत’ रखी गई है। डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से लोगों को पेट संबंधी रोग, फैटी लिवर, थायराइड, उच्च रक्तचाप और मौसमी बीमारियों से बचाव के प्राकृतिक उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने संतुलित खानपान, योग, प्राणायाम, धूप स्नान, पर्याप्त नींद और घरेलू उपायों के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक करना है। ब्यूरो
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