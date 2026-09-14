Chandigarh News: बाइक टैक्सी बंद करने के विरोध में 15 सितंबर को एसटीए कार्यालय पर धरना
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:56 AM IST
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चंडीगढ़। कॉमर्शियल बाइक और कैब चालकों के लगातार हो रहे चालानों, बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने की कार्रवाई और मांगों पर सुनवाई नहीं होने के विरोध में 15 सितंबर को सुबह 11 बजे एसटीए कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। ट्राईसिटी राइडर्स वेलफेयर सोसायटी और चंडीगढ़ ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन से जुड़े चालक इसमें शामिल होंगे।
चालकों का कहना है कि कार्रवाई से बाइक टैक्सी चालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उनकी मांग है कि बाइक टैक्सी को कानूनी अनुमति देकर स्पष्ट परमिट नीति बनाई जाए और सेंटर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन के तहत टैक्स की आसान नीति लागू की जाए, ताकि चालकों का रोजगार सुरक्षित रह सके।
इसके अलावा चालकों ने किराया 12 से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोमीटर करने, दुर्घटना की स्थिति में बीमा और सुरक्षा, यात्रियों की केवाईसी व्यवस्था तथा ऐप कंपनियों की ओर से कम किराया तय करने पर रोक लगाने की मांग की है। यूनियन प्रधान साहिल कुमार ने कहा कि धरना शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने चालकों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।
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चालकों का कहना है कि कार्रवाई से बाइक टैक्सी चालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उनकी मांग है कि बाइक टैक्सी को कानूनी अनुमति देकर स्पष्ट परमिट नीति बनाई जाए और सेंटर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन के तहत टैक्स की आसान नीति लागू की जाए, ताकि चालकों का रोजगार सुरक्षित रह सके।
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इसके अलावा चालकों ने किराया 12 से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोमीटर करने, दुर्घटना की स्थिति में बीमा और सुरक्षा, यात्रियों की केवाईसी व्यवस्था तथा ऐप कंपनियों की ओर से कम किराया तय करने पर रोक लगाने की मांग की है। यूनियन प्रधान साहिल कुमार ने कहा कि धरना शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने चालकों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।
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