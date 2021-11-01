Chandigarh News: सेवा संकल्प अभियान के तहत भाजपा ने किए जनसेवा के कार्यक्रम

विज्ञापन

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ''सेवा संकल्प अभियान'' के तहत शहर में विभिन्न जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के नेतृत्व में सेक्टर-16 जनरल अस्पताल और सेक्टर-32 मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी केयर किट व डायपर बांटे गए। इस दौरान डॉ. सुमन सिंह, डॉ. परमजीत सिंह, ललित तकियार और डॉ. संजीव भाटिया सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल वर्मा के नेतृत्व में मार्बल मार्केट में लगे रक्तदान शिविर में 90 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और सीनियर सिटीजन होम में फल बांटे गए। इसके अलावा कलाग्राम, रेलवे स्टेशन, पीजीआई, सेक्टर-17 प्लाजा और ''कमलम'' कार्यालय समेत शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर विशेष रूप से आशीर्वाद का दीया जलाए गए।