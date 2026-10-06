विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निगम के संज्ञान में आया है कि शहर में ऑटो-रिक्शा समेत अन्य वाहनों पर बिना अनुमति कंपनियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। ऑटो चालक इन विज्ञापनों के जरिये संबंधित कंपनियों और अन्य लोगों से पैसे लेते हैं जबकि निगम को इससे राजस्व का नुकसान होता है। इसी के मद्देनजर 18 नवंबर को जारी नोटिस में सात दिन का समय दिया गया है।होर्डिंग-बैनर लगाने के लिए भी लेनी होगी मंजूरीनिगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति अथवा वाहन पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स और अन्य विज्ञापन सामग्री लगाने के लिए निर्धारित अनुमति अनिवार्य है। चुनाव प्रचार सामग्री भी इसके दायरे में आएगी। इसके लिए चंडीगढ़ एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल ऑर्डर-1954 और अन्य लागू कानूनों के तहत मंजूरी लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विज्ञापन हटाने और जुर्माना वसूलने के अलावा लागू आपराधिक कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।