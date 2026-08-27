Chandigarh News: 45 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बैठक में लिया हिस्सा

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चंडीगढ़। नीड बेस्ड चेंजेज, मकानों में किए गए निर्माण और बदलावों के नियमितीकरण तथा लंबित समस्याओं को लेकर बुधवार को करीब 45 आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने सीईओ के साथ बैठक की। प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड प्रशासन के सामने निवासियों की समस्याएं रखते हुए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हजारों परिवार लंबे समय से मकानों में किए गए बदलावों के नियमितीकरण को लेकर असमंजस में हैं। प्रतिनिधियों ने मांग की कि मामलों का एकमुश्त समाधान किया जाए। सेक्टर-41ए, 41डी, 40ए, 40सी, 47 और 63 समेत अन्य हाउसिंग बोर्ड सेक्टरों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए जल्द राहत की उम्मीद जताई।