फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Ward delimitation begins in Haryana Boundaries to be redrawn across 46 municipal councils and committees

हरियाणा में वार्डबंदी शुरू: 46 नगर परिषदों-समितियों में बदले जाएंगे, परिसीमन के लिए एडहॉक समितियां गठित

Tue, 08 Sep 2026 10:33 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 08 Sep 2026 10:33 AM IST
सार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक समिति की अध्यक्षता शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक या उनके प्रतिनिधि करेंगे। संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है।

विज्ञापन
Ward delimitation begins in Haryana Boundaries to be redrawn across 46 municipal councils and committees
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा के 46 नगर परिषदों और नगर समितियों में अब वार्डों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इन शहरी निकायों में वार्डबंदी कराने के लिए एडहॉक समितियां गठित कर दी हैं। इन समितियों का काम वार्डों की सीमाएं तय करना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना होगा।

विज्ञापन


शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक समिति की अध्यक्षता शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक या उनके प्रतिनिधि करेंगे। संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा नगर परिषद या नगर समिति के अध्यक्ष अथवा प्रशासक और संबंधित निकाय के कार्यकारी अधिकारी या सचिव भी समिति में रहेंगे। 
विज्ञापन


सरकार ने समितियों को यह अधिकार भी दिया है कि जरूरत पड़ने पर विभिन्न वर्गों और समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम पांच स्थानीय सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए मौजूदा या पहले भंग हो चुकी समितियों के सदस्यों में से लोगों का चयन किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


वार्डबंदी की प्रक्रिया चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, बहादुरगढ़, जींद, नरवाना, कैथल, नारनौल, पलवल, नूंह, भिवानी, गोहाना, कालका, झज्जर, समालखा, बरवाला, रतिया, सफीदों, उचाना, घरौंडा, असंध, शाहाबाद, पिहोवा, महेंद्रगढ़, पुन्हाना, बावल, महम, ऐलनाबाद, रानियां और गन्नौर समेत 46 निकायों में होगी। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आदेश 2 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। वार्डों के परिसीमन के बाद इन निकायों में चुनावी तैयारियों को भी आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed