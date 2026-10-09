Chandigarh News: वड़िंग के इस्तीफे के बाद बदले रंधावा के सुर

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परगट सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपीलअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर बदले नजर आए। लंबे समय से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के आलोचक रहे रंधावा ने अब कहा है कि पार्टी में पैदा हुए मतभेदों और गुटबाजी के लिए वह खुद को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं, जितना वड़िंग को।रंधावा ने कहा कि उनके और वड़िंग के बीच राजनीतिक व व्यक्तिगत मतभेद रहे, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए साथ काम किया। उन्होंने वड़िंग के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने और चुनावी लड़ाइयों में उन्होंने मेहनत की है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रंधावा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ने वाली पार्टी है।