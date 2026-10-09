फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   State Election Commissioner should be removed: Dr. Cheema

राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए : डॉ. चीमा

Fri, 09 Oct 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
State Election Commissioner should be removed: Dr. Cheema
निकाय चुनाव में धांधली के आरोप, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से राज्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों के निकाय चुनाव रद्द करते हुए माना है कि चुनाव प्रक्रिया हिंसा, धमकी और बाधाओं से प्रभावित रही।

चीमा ने कहा कि न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता वाले तथ्य-जांच आयोग ने भी विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने और दबाव डालने की शिकायतों की पुष्टि की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने धांधली संबंधी शिकायतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि पटियाला, बाघापुराना और धर्मकोट के 50 वार्डों में दोबारा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी समिति नियुक्त करना राज्य चुनाव आयोग पर अविश्वास को दर्शाता है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed