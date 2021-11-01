Chandigarh News: पीडब्ल्यूडी ड्राइवर को रोककर पांच हजार लूटे

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पुलिस के अनुसार अनिल कुमार पीडब्ल्यूडी कार्यालय सेक्टर-26 में निजी ड्राइवर है। वीरवार शाम करीब सात बजे वह बाइक से कार्यालय से अपने घर मलोया जा रहा था। सेक्टर-25 लाइट प्वाइंट के पास चार युवकों ने इमरजेंसी कॉल करने की बात कहकर उसे रोक लिया। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल लेकर भागने लगा। अनिल ने पीछा किया तो बाकी तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और आरोप है कि उसकी जेब से पांच हजार रुपये निकाल लिए। नकदी लेने के बाद आरोपी मोबाइल लौटाकर मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। विज्ञापन

पुलिस के अनुसार अनिल कुमार पीडब्ल्यूडी कार्यालय सेक्टर-26 में निजी ड्राइवर है। वीरवार शाम करीब सात बजे वह बाइक से कार्यालय से अपने घर मलोया जा रहा था। सेक्टर-25 लाइट प्वाइंट के पास चार युवकों ने इमरजेंसी कॉल करने की बात कहकर उसे रोक लिया। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल लेकर भागने लगा। अनिल ने पीछा किया तो बाकी तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और आरोप है कि उसकी जेब से पांच हजार रुपये निकाल लिए। नकदी लेने के बाद आरोपी मोबाइल लौटाकर मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

चंडीगढ़। सेक्टर-25 लाइट पाॅइंट के पास वीरवार शाम चार युवकों ने पीडब्ल्यूडी के निजी ड्राइवर अनिल कुमार से पांच हजार रुपये लूट लिए। आरोपियों ने इमरजेंसी फोन करने के बहाने उसे रोका और उसका मोबाइल लेकर भागने लगे। अनिल ने पीछा किया तो तीन अन्य युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जेब से पांच हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद आरोपी मोबाइल वापस कर फरार हो गए।