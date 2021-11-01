Chandigarh News: अब तक डेंगू के 7 और स्वाइन फ्लू के 19 केस
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:45 AM IST
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चंडीगढ़। बदलते मौसम के बीच डेंगू और स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। शहर में अब तक डेंगू के 7 और एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के 19 मामले सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग लक्षणों को नजरअंदाज न करें और बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें।
डेंगू से बचने के लिए घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, छत और खाली पड़े बर्तनों में जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें। दिन के समय मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और जरूरत के अनुसार मच्छर भगाने वाली क्रीम या अन्य साधनों का इस्तेमाल करें।
वहीं, स्वाइन फ्लू सांस से फैलने वाला संक्रमण है। इसके सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल हो सकती है। ऐसे लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और डॉक्टर से सलाह लें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना और नियमित रूप से हाथ धोना संक्रमण फैलने से रोकने में मदद कर सकता है।
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निदेशक स्वास्थ्य डॉ सुमन सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे खुद से दवा लेने के बजाय लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।
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डेंगू से बचने के लिए घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, छत और खाली पड़े बर्तनों में जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें। दिन के समय मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और जरूरत के अनुसार मच्छर भगाने वाली क्रीम या अन्य साधनों का इस्तेमाल करें।
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वहीं, स्वाइन फ्लू सांस से फैलने वाला संक्रमण है। इसके सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल हो सकती है। ऐसे लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और डॉक्टर से सलाह लें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना और नियमित रूप से हाथ धोना संक्रमण फैलने से रोकने में मदद कर सकता है।
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निदेशक स्वास्थ्य डॉ सुमन सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे खुद से दवा लेने के बजाय लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।