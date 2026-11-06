2030 हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पंजाब तैयार : मान

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सीएम बोले, इस वित्तवर्ष में खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट रखाअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए राज्य को पूरी तरह तैयार बताया है। मोहाली में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन कराने की क्षमता है। हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने विश्व कप की मेजबानी के लिए पंजाब की दावेदारी पेश की। हालांकि, विश्व कप की मेजबानी पर अंतिम फैसला संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था को करना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पंजाब की खेल यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे राज्य ने बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने की अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने कहा कि हॉकी और पंजाब का रिश्ता बेहद पुराना है। पंजाब ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक 77 हॉकी ओलंपियन दिए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंजाब के 48 खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं। पंजाबी खिलाड़ियों ने 10 बार भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी की है।मान ने कहा कि राज्य सरकार खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उनके अनुसार, सरकार के कार्यकाल में छह नए हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार किए गए हैं, जबकि दो अन्य मैदानों का निर्माण जारी है। जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए 18 सिक्स-ए-साइड एस्ट्रोटर्फ मैदान भी बनाए गए हैं। वर्ष 2023 में नई खेल नीति लागू करने के साथ खेलों के लिए 1744 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलने के साथ खेल पर्यटन, होटल और आतिथ्य क्षेत्र तथा खेल उपकरण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं, पेशेवर कोचिंग और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।