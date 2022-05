{"_id":"628b2730c1415026e7061008","slug":"punjab-cm-bhagwant-mann-held-meeting-with-officials-regarding-airports-of-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: पंजाब के हवाई अड्डों के बारे में सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, विदेशों के लिए सीधी उड़ानें बढ़ाने पर चर्चा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 23 May 2022 11:48 AM IST