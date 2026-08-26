पंजाब: वजन ठीक रहे इसलिए हेरोइन संग 'डिजिटल कांटा' भेज रहे हैं तस्कर, फिरोजपुर में पकड़ा गया पहला मामला

सीमा पार से ड्रोन के जरिये होने वाली नशा तस्करी में अब सिर्फ हेरोइन ही नहीं, बल्कि उसकी सटीक तौल के लिए डिजिटल कांटा भी भेजे जाने का मामला सामने आया है। फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये भेजी गई एक किलो 15 ग्राम हेरोइन के साथ पहली बार डिजिटल वेइंग स्केल बरामद किया है।

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पाकिस्तान से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। पहले ड्रोन के जरिये मुख्य रूप से हेरोइन और हथियार भेजे जाने के मामले सामने आते रहे हैं। अब नशे की खेप के साथ डिजिटल तौल उपकरण की बरामदगी ने सीमा पार तस्करी के तौर-तरीकों में एक और नया पहलू जोड़ दिया है।

बीएसएफ और अन्य जांच एजेंसियां अब यह भी जांच करेंगी कि डिजिटल कांटा केवल हेरोइन की तौल के लिए भेजा गया था या सीमा पार नेटवर्क भारतीय तस्करों को अवैध कारोबार के लिए अन्य उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है।

चीन निर्मित इस कांटे की बरामदगी ने जांच एजेंसियों को भी हैरान किया है। आशंका जताई जा रही कि सीमा पार बैठे तस्कर भारतीय नेटवर्क की मांग के अनुसार नशे के साथ तौल के उपकरण भी भेज रहे हैं। बीएसएफ जवानों ने सीमावर्ती गांव झंगियां, बीएसएफ की सीमा चौकी पछाड़ियां के क्षेत्र में रात के समय ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि देखी थी। सुबह इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।खेतों में हेरोइन की खेप के साथ डिजिटल वेइंग स्केल बरामद हुआ। कांटा भेजे जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह नशे की खेप की मात्रा में अंतर से बचना हो सकता है। तस्करी के नेटवर्क में नशे की खरीद-फरोख्त वजन के आधार पर होती है। ऐसे में तस्करों को अंदाजे के बजाय सटीक मात्रा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल कांटे की जरूरत पड़ती है। पंजाब में पहले भी पुलिस, खुफिया विभाग और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल की कार्रवाई के दौरान हेरोइन के साथ कंप्यूटर कांटे बरामद होते रहे हैं।