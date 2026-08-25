दो धड़ों में बंटी पंजाब कांग्रेस: वड़िंग व चन्नी गुट में मतभेद बरकरार, क्या कहते हैं राजनीतिक सलाहकार?

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पंजाब विधानसभा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और इस बार भी कांग्रेस को ही अभी तक मुख्य प्रतिद्वंदी दल के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, एक जुलाई को कांग्रेस हाईकमान की ओर से चुनावी तैयारियों संबंधी समितियों की सूची जारी होने के बाद पंजाब कांग्रेस में बगावत छिड़ गई। सूची में मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के कार्यकाल को बरकरार रखने और सांसद एवं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद से वरिष्ठ कांग्रेसियों में मतभेद शुरू हो गया।दरअसल, वरिष्ठ कांग्रेसियों के एक धड़े को उम्मीद थी कि नई सूची में वड़िंग को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा, चन्नी गुट को उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले हाईकमान सीएम फेस घोषित करेगा मगर प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि अबकी बार पंजाब में राहुल के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी जीती तो सीएम बाद में तय होगा।इसी मसले पर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, सांसद डॉ. अमर सिंह, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, विधायक परगट सिंह, सुखजिंदर खैहरा, विधायक राणा गुरजीत, पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला समेत वड़िंग गुट के नेताओं के बीच मतभेद बढ़ता गया। इसी गुटबाजी की तीन रिपोर्टें राहुल गांधी के टेबल पर है और इस पर अब हाईकमान के स्पष्ट रुख का इंतजार हो रहा है।साल 2022 के चुनाव से पहले भी पंजाब कांग्रेस में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच नेतृत्व संघर्ष खुलकर सामने आया था। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री बादल काे बदलने और लगातार अंदरूनी खींचतान से संगठन कमजोर हुआ था। नतीजतन सूबे में कांग्रेस 77 सीटों से 18 पर सिमट गई थी।