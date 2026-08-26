पंचकूला में सम्मान समारोह आज: राष्ट्रमंडल खेलों के हरियाणा के 11 पदक विजेताओं को मिलेंगे 11.25 करोड़ रुपये
सात स्वर्ण पदक विजेताओं को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। दो रजत पदक विजेताओं को 75-75 लाख रुपये दिए जाएंगे। दो कांस्य पदक विजेताओं को 50-50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले 13 अन्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकूला में राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। राज्य सरकार की खेल नीति के तहत इन खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 11 पदक विजेता खिलाड़ियों को 11.25 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
समारोह पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सात स्वर्ण पदक विजेताओं को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। दो रजत पदक विजेताओं को 75-75 लाख रुपये दिए जाएंगे। दो कांस्य पदक विजेताओं को 50-50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले 13 अन्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन खिलाड़ियों को साढ़े सात-साढ़े सात लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कुल मिलाकर, 11 पदक विजेताओं और 13 प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।
स्वर्ण पदक विजेता
भिवानी के सचिन सिवाच, साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, प्रिया धनघस और जैस्मिन लंबोरिया को सम्मानित किया जाएगा। हिसार के अंकुश पंघाल और झज्जर की शर्मिला भी स्वर्ण पदक विजेताओं में शामिल हैं। इन सभी सात खिलाड़ियों को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा। यह राशि उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दी जा रही है।
रजत और कांस्य पदक विजेता
पानीपत के नीरज चोपड़ा और हिसार के नरेंद्र बेरवाल को रजत पदक के लिए 75-75 लाख रुपये मिलेंगे। भिवानी की सीमा और यशवीर को कांस्य पदक जीतने पर 50-50 लाख रुपये दिए जाएंगे। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है।