Chandigarh News: चुनाव के अगले दिन 1 सितंबर भी खुलेगा पीयू
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:24 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के अगले दिन 1 सितंबर को इस बार छुट्टी नहीं होगी। हर साल चुनाव के बाद विश्वविद्यालय में अवकाश रहता था, लेकिन इस बार इसे रद्द कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण 4 सितंबर को होने वाला विशेष उद्घाटन समारोह है, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति और पीयू के चांसलर सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। कार्यक्रम लॉ ऑडिटोरियम में होगा। समारोह की तैयारियों और चुनाव के बाद सफाई व सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1 सितंबर को पीयू सामान्य रूप से खुला रहेगा।
विज्ञापन