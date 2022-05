{"_id":"6293da65f0cf7d426452eb85","slug":"protest-against-cut-in-vip-security-started-in-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब: प्रदेश में शुरू हुआ वीआईपी सुरक्षा में कटौती का विरोध, भाजपा नेता ने हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़/कीरतपुर साहिब Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 30 May 2022 02:11 AM IST