हरियाणा एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस ) ने अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़े पंचकूला सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग मामले में दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की जांच में पता चला है कि हरियाणा-पंजाब में नशा और अवैध हथियार बेचकर मिलने वाली काली कमाई को हवाला के जरिये अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे मुख्य सरगना तक पहुंचाया जा रहा। इसके बाद पाकिस्तान के साथ तार जुड़ते थे।

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पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में एटीएस एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान पंजाब के फाजिल्का स्थित गांव लक्खा सिंह वाला हिठाड़ निवासी बलविंद्र सिंह उर्फ छनकु और ढाणी जला लखे के हिठाड़ निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ सोनू के तौर पर हुई है। बलविंद्र सिंह पर 50 हजार रुपये और सुखविंद्र पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। दोनों आरोपियों को पांच दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है। कैलिफोर्निया से पंजाब निवासी मुख्य सरगना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। एटीएस ने उसका नाम उजागर नहीं किया है।सूत्रों के अनुसार कैलिफोर्निया से पाकिस्तान पैसा पहुंचने के बाद पंजाब बॉर्डर से नशीले पदार्थ और हथियार भारत में पहुंचाए जाते थे। बलविंद्र व सुखविंद्र के मोबाइल फोन में ड्रग्स और हथियारों की खेप की तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। एटीएस ने दोनों आरोपियों को मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। लगातार पहचान व लोकेशन बदल रहे थे दोनों बलविंद्र व सुखविंद्र लगातार अपनी पहचान और लोकेशन बदल रहे थे। एटीएस की अंबाला टीम ने पंजाब और हरियाणा में दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे डाले। मोबाइल फोन लोकेशन, पहले गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही और खुफिया सूचनाओं की सभी कड़ियों को जोड़ते हुए पंजाब की फिरोजपुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर दोनों आरोपियों को दबोचा गया।बलविंद्र अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क चलाने वाले गैंग का सदस्य है। वह कैलिफोर्निया में छिपे सरगना के संपर्क में था और हरियाणा-पंजाब में टेरर फंडिंग की नींव मजबूत कर रहा था। वही हथियारों की तस्करी करने के अलावा गैंग से जुड़े अन्य गुर्गों को मैसेज के जरिये निर्देश देता था। क्लब में गोलीकांड के दौरान इसी ने तुर्की मेड जिगाना पिस्टल आरोपियों तक पहुंचाई थी। गिरोह में अन्य कोई भी आरोपी एक-दूसरे से परिचित नहीं है। वे एक-दूसरे को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर संदेश भेजते थे। दूसरा आरोपी सुखविंद्र नाइट क्लब में गोली चलने के दौरान मौजूद था। इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।आरोपियों को धनराशि और संसाधन कौन उपलब्ध कराता था? पूरे नेटवर्क का संचालन किन लोगों के निर्देश पर किया जा रहा था? हथियारों व मादक पदार्थों की सप्लाई कहां से होती थी? इस नेटवर्क की सप्लाई चेन में कौन-कौन लोग शामिल थे? विदेश में बैठे हैंडलरों से आरोपियों के संपर्क कैसे थे?