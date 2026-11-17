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16 नवंबर 2026 को विशेष पीएमएलए अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ईडी के सरकारी वकील एचपीएस वर्मा और सहायक निदेशक कनुज सेहरा सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। ईडी ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में अभियोजन शिकायत दाखिल की। अदालत ने शिकायत की जांच के लिए संबंधित अहलमद को निर्देश दिए। अहलमद को शिकायत और दस्तावेज की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर 2026 तय की है।26 लाख रुपये की नकदी की कुर्कीईडी ने सुनवाई के दौरान अदालत में एक और आवेदन दाखिल किया। इस आवेदन के माध्यम से 26 लाख रुपये की नकदी की अस्थायी कुर्की की जानकारी दी गई। यह नकदी पहले से ही चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत की हिरासत में है। ईडी ने इस अस्थायी कुर्की से संबंधित जानकारी विशेष पीएमएलए अदालत के संज्ञान में लाई।