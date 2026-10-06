Chandigarh News: राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन में आयुध निर्माणी चंडीगढ़ प्रथम

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राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन में आयुध निर्माणी चंडीगढ़ प्रथममाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए आयुध निर्माणी चंडीगढ़ ने वर्ष 2025-26 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों में प्रथम स्थान हासिल किया है। आयुध निर्माणी चंडीगढ़, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की इकाई है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)-2 चंडीगढ़ की सदस्य है।केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 21 जनवरी 2027 को कोलकाता के विश्व बंगला मेला प्रांगण, साइंस सिटी में आयोजित होगा। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। उनके हाथों आयुध निर्माणी चंडीगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि को संस्थान के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है।