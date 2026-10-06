Chandigarh News: ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के ड्रोन को ऐसे किया था ढेर, जवानों ने साझा किए अनुभव

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सुखना लेक पर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में सेना की हथियार प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र, बच्चों ने जवानों से पूछे सवालमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। सुखना लेक पर आयोजित मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल-2026 में सेना की हथियार प्रदर्शनी शनिवार को लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहां भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की ओर से भेजे गए ड्रोन को मार गिराने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान आधुनिक हथियारों और सैन्य तकनीक की मदद से हवाई खतरे से कैसे निपटा गया। जवानों की बातें सुनकर लोगों को सेना की एयर डिफेंस क्षमता और ऑपरेशन के दौरान अपनाई गई रणनीति को करीब से समझने का मौका मिला।फेस्टिवल में सेना की ओर से विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के हथियार और सैन्य उपकरण रखे गए। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सेना के जवानों ने उपकरणों की बनावट, इस्तेमाल और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग-अलग सैन्य उपकरण देश की सुरक्षा में किस तरह भूमिका निभाते हैं।बच्चों ने जवानों से पूछे सवालप्रदर्शनी में स्कूलों से पहुंचे बच्चों का उत्साह खासा देखने को मिला। एनसीसी विद्यार्थियों समेत बच्चों ने हथियारों और सैन्य उपकरणों को नजदीक से देखा। उन्होंने जवानों से इनके इस्तेमाल और विशेषताओं से जुड़े सवाल पूछे। जवानों ने भी सरल भाषा में उनकी जिज्ञासाओं का जवाब दिया।सेना के अनुभवों से रूबरू हुए दर्शकफेस्टिवल में हथियारों की प्रदर्शनी के साथ सैन्य इतिहास, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आयोजन का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को भारतीय सेना की भूमिका, वीरता, अनुभवों और रक्षा क्षमताओं से परिचित कराना है। जवानों से सीधे बातचीत और सैन्य उपकरणों को करीब से देखने का अवसर मिलने से दर्शकों की दिलचस्पी बनी रही।