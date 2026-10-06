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कुछ सेकंड के वीडियो के दौर में सदियों पुरानी कला बचाना बड़ी चुनौती : मंजरी चतुर्वेदी

Sun, 15 Nov 2026 01:42 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:42 AM IST
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Preserving centuries-old art in an era of seconds-long videos is a major challenge: Manjari Chaturvedi
नीरज कुमार
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चंडीगढ़। कथक को सूफी संगीत और आध्यात्मिक दर्शन से जोड़कर अलग पहचान बनाने वाली नृत्यांगना मंजरी चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय कला और संगीत की विरासत बचाने के लिए पुरानी परंपराओं का संरक्षण जरूरी है। आज जब लोगों का ध्यान कुछ सेकंड के वीडियो तक सीमित होता जा रहा है, तब सदियों पुरानी कलाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है।

वर्ष 1998 में सूफी कथक की शुरुआत करने वाली मंजरी रविवार को चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पोते गायन करेंगे और वह नृत्य प्रस्तुत करेंगी। मंजरी ने कला, संस्कृति और महिला कलाकारों की विरासत पर विचार साझा किए। संवाद
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