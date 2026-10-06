Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Dr. D.N. Reddy, an alumnus of PGI, will share tips for staying healthy today.

Chandigarh News: पीजीआई के पूर्व छात्र डॉ. डीएन रेड्डी आज बताएंगे स्वस्थ रहने के तरीके

Sun, 15 Nov 2026 01:43 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Dr. D.N. Reddy, an alumnus of PGI, will share tips for staying healthy today.
पीजीआई के पूर्व छात्र डॉ. डीएन रेड्डी आज बताएंगे स्वस्थ रहने के तरीके
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। खानपान और जीवनशैली में बदलाव कर डायबिटीज, दिल, लिवर और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर 15 नवंबर को विशेष व्याख्यान होगा। इसमें हैदराबाद के एआईजी अस्पताल के संस्थापक एवं चेयरमैन और पीजीआई के पूर्व छात्र डॉ. डीएन रेड्डी लोगों को स्वस्थ जीवन के तरीके बताएंगे।

चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. रेड्डी को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चंडीगढ़ सिटीजन्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हो सकते हैं। व्याख्यान के बाद सवाल-जवाब का सत्र भी होगा, जिसमें लोग सीधे उनसे अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकेंगे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed