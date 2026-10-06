Chandigarh News: साहिल दुबे बने आप चंडीगढ़ मीडिया विंग के सह प्रभारी

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साहिल दुबे बने आप चंडीगढ़ मीडिया विंग के सह प्रभारी

संवाद न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने संगठनात्मक विस्तार के तहत साहिल दुबे को मीडिया विंग का सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने 13 नवंबर को नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सौंपी। चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वह नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। जरनैल सिंह ने कहा कि पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे बढ़ाने और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपने में विश्वास रखती है।



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