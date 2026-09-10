Chandigarh News: पीजीआई इंजेक्शन केस में नया मोड़, इटली से होगी अहम गवाह की गवाही

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राजपुरा निवासी 24 वर्षीय हरमीत कौर ने चार नवंबर 2023 को बच्चे को जन्म दिया था। तबीयत बिगड़ने पर सात नवंबर को उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि 15 नवंबर की रात नर्स बनकर पहुंची जसप्रीत कौर ने उसे जहरीला इंजेक्शन लगाया। हरमीत की ननद ने युवती की तस्वीर खींची थी, जिसके बाद मामला सामने आया। विज्ञापन

पुलिस जांच में हरमीत के भाई जसमीत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। मामले में जसमीत सिंह, जसप्रीत कौर समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अदालत में गुरविंदर सिंह की गवाही को अहम माना जा रहा है। राजपुरा निवासी 24 वर्षीय हरमीत कौर ने चार नवंबर 2023 को बच्चे को जन्म दिया था। तबीयत बिगड़ने पर सात नवंबर को उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि 15 नवंबर की रात नर्स बनकर पहुंची जसप्रीत कौर ने उसे जहरीला इंजेक्शन लगाया। हरमीत की ननद ने युवती की तस्वीर खींची थी, जिसके बाद मामला सामने आया।पुलिस जांच में हरमीत के भाई जसमीत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। मामले में जसमीत सिंह, जसप्रीत कौर समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अदालत में गुरविंदर सिंह की गवाही को अहम माना जा रहा है।

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चंडीगढ़। पीजीआई के चर्चित इंजेक्शन केस में अदालत ने अहम गवाह गुरविंदर सिंह की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही कराने की अनुमति दे दी है। इटली में रह रहे गुरविंदर सिंह 21 अक्टूबर को इटली स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से चंडीगढ़ जिला अदालत में गवाही देंगे। उन्होंने मृतक हरमीत कौर के शव की पहचान की थी।