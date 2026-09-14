Chandigarh News: गुलदाउदी और रोज फेस्टिवल का खर्च एजेंसियां उठाएंगी, निगम जुटाएगा राजस्व

विज्ञापन



एजेंसी दोनों फेस्टिवल के उद्घाटन, समापन, पुरस्कार वितरण, टेंट, सुरक्षा, रिफ्रेशमेंट, सजावट, प्रचार, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का खर्च उठाएगी। रोज फेस्टिवल में विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एजेंसी कराएगी। विज्ञापन

एजेंसी को शहर के 30 चौराहों पर 4x8 फुट के चार-चार विज्ञापन बैनर लगाने की अनुमति मिलेगी। गुलदाउदी फेस्टिवल में 50 और रोज फेस्टिवल में 100 विज्ञापन बोर्ड लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन और हॉट एयर बैलून पर भी विज्ञापन की अनुमति होगी। विज्ञापन विज्ञापन

गुलदाउदी फेस्टिवल में 20 और रोज फेस्टिवल में 60 कमर्शियल स्टॉल लगाए जा सकेंगे। रोज फेस्टिवल में 2-3 ऑटोमोबाइल ब्रांडिंग और प्रवेश द्वार के पास दो फूड ब्रांड के स्टॉल भी लगाए जा सकेंगे। निगम के हॉर्टिकल्चर विंग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रीत पाल सिंह ने बताया कि ईओआई के जरिये इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन और स्टॉल लगाने की सुविधा दी जाएगी।

एजेंसी दोनों फेस्टिवल के उद्घाटन, समापन, पुरस्कार वितरण, टेंट, सुरक्षा, रिफ्रेशमेंट, सजावट, प्रचार, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का खर्च उठाएगी। रोज फेस्टिवल में विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एजेंसी कराएगी।एजेंसी को शहर के 30 चौराहों पर 4x8 फुट के चार-चार विज्ञापन बैनर लगाने की अनुमति मिलेगी। गुलदाउदी फेस्टिवल में 50 और रोज फेस्टिवल में 100 विज्ञापन बोर्ड लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन और हॉट एयर बैलून पर भी विज्ञापन की अनुमति होगी।गुलदाउदी फेस्टिवल में 20 और रोज फेस्टिवल में 60 कमर्शियल स्टॉल लगाए जा सकेंगे। रोज फेस्टिवल में 2-3 ऑटोमोबाइल ब्रांडिंग और प्रवेश द्वार के पास दो फूड ब्रांड के स्टॉल भी लगाए जा सकेंगे। निगम के हॉर्टिकल्चर विंग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रीत पाल सिंह ने बताया कि ईओआई के जरिये इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन और स्टॉल लगाने की सुविधा दी जाएगी।

चंडीगढ़। नगर निगम इस बार गुलदाउदी और रोज फेस्टिवल का खर्च खुद नहीं उठाएगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाले तीन दिवसीय गुलदाउदी फेस्टिवल और फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह में होने वाले रोज फेस्टिवल का आयोजन इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी करेगी। इसके बदले निगम एजेंसी को विज्ञापन और स्टॉल लगाने की अनुमति देगा। इससे निगम आयोजन का खर्च बचाने के साथ राजस्व भी जुटाएगा। इसके लिए 14 सितंबर तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए हैं।