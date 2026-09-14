Chandigarh News: सेक्टर-45सी में 50 लाख से बदलेंगे खस्ताहाल पेवर ब्लॉक

विज्ञापन

चंडीगढ़। सेक्टर-45सी के मकानों के आगे वी-6 सड़कों के किनारे टूटे और खस्ताहाल पेवर ब्लॉक की जगह अब नए पेवर ब्लॉक नजर आएंगे। वार्ड नंबर-34 के एरिया पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने रविवार को करीब 50 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक बदलने के काम की शुरुआत करवाई। कार्य का शुभारंभ पंडित विजय शास्त्री, देवेंद्र जुनेजा और वार्ड की महिलाओं ने विधि-विधान से किया।इस मौके पर पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने कहा कि सेक्टर में मकानों के आगे सड़कों के किनारे लगे पेवर ब्लॉक काफी पुराने हो चुके थे। कई जगह इनके उखड़ने से लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही थी। इससे आसपास का क्षेत्र भी बदसूरत नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए इन्हें बदलने का काम शुरू किया गया है। गाबी ने बताया कि करीब 50 लाख रुपये की लागत से वी-6 सड़कों के किनारे पुराने पेवर ब्लॉक और नई टाइलें 60-40 के अनुपात में लगाई जाएंगी। इसमें 60 फीसदी नई टाइलें और 40 फीसदी पुराने पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। काम पूरा होने से पैदल चलने की सुविधा बेहतर होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे।