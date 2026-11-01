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Chandigarh News: पीयू में राष्ट्रीय डिबेट प्रतियोगिता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी विजेता

Sun, 01 Nov 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:16 AM IST
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National debate competition at PU; Chandigarh University emerges as winner
24 टीमों के बीच मंताज सिंह और राम शंकर त्रिपाठी अव्वल।
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की प्रो. अनिल कुमार ठाकुर डिबेटिंग सोसाइटी की ओर से पांचवीं राष्ट्रीय डिबेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें देशभर की 24 टीमों ने हिस्सा लेकर समसामयिक मुद्दे पर अपने तर्क और विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का विषय ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए या नहीं’ रखा गया था। मुकाबले में मंताज सिंह और राम शंकर त्रिपाठी ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि एनएमआईएमएस की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं, एसडी कॉलेज की टीम प्रीलिमिनरी राउंड में सर्वश्रेष्ठ रही। एनएमआईएमएस के सेहजनिधान सिंह शमी को सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया। समापन समारोह में डॉ. दयाल सिंह प्रताप रंधावा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर डिबेटिंग सोसाइटी के न्यूजलेटर का दूसरा संस्करण भी जारी किया गया।
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