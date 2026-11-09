मोगा में दिवाली पर हादसा: खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग, एक वाहन जला; वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए आई थी

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए गाड़ियां खड़ी की गई थीं। इसी दौरान अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और साथ खड़ी दूसरी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। आगजनी के कारण लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।