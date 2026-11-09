Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Diwali in Moga Massive fire breaks out among parked vehicles one gutted

मोगा में दिवाली पर हादसा: खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग, एक वाहन जला; वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए आई थी

Mon, 09 Nov 2026 01:14 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Mon, 09 Nov 2026 01:14 PM IST
सार

वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए गाड़ियां खड़ी की गई थीं। इसी दौरान अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और साथ खड़ी दूसरी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई।

विज्ञापन
Diwali in Moga Massive fire breaks out among parked vehicles one gutted
मोगा में गाड़ियों में लगी आग - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोगा में दिवाली के दिन जीटी रोड स्थित सरकारी आईटीआई के पास एक वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पास खड़ी दूसरी गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए गाड़ियां खड़ी की गई थीं। इसी दौरान अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और साथ खड़ी दूसरी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 
विज्ञापन




दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। आगजनी के कारण लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed