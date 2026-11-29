मनीमाजरा के गोविंदपुरा में मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के गेट के सामने बने पार्किंग स्थल में शनिवार रात शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया। यहां खड़ी आठ गाड़ियों के शीशे बड़े-बड़े पत्थरों से तोड़ दिए गए। कुछ गाड़ियों के अंदर भी पत्थर मिले, जबकि कुछ के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। एक साथ आठ गाड़ियों को निशाना बनाए जाने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

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गोविंदपुरा निवासी अर्टिगा गाड़ी के मालिक शाहनवाज ने बताया कि उनकी गाड़ी के शीशे पत्थर मारकर तोड़े गए हैं। इसी तरह स्विफ्ट कार के मालिक शहजाद ने बताया कि उनकी गाड़ी के भी कई शीशे तोड़ दिए गए। वहीं, बलेनो कार के मालिक सुमित ने बताया कि उनकी गाड़ी को भी पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया गया है। इस तरह कुल आठ गाड़ियों को निशाना बनाया गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग स्थल पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े रहते हैं। इसके बावजूद शरारती तत्वों ने एक साथ इतनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्किंग के सामने ही एरिया पार्षद का कार्यालय और पार्षद का घर भी है। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करता है।घटना के बाद इलाके के लोगों में रोष है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में घटना से जुड़े सुराग जुटाने में लगी है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।