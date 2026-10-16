Chandigarh News: बारिश से गिरा पारा, आज फिर अलर्ट

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अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएंचंडीगढ़। देर रात हुई बारिश के बाद मौसम बदल गया। वीरवार सुबह तेज हवाओं से ठंड का अहसास हुआ जबकि दिन में धूप खिली रही। शहर में सुबह 8:30 बजे तक 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। सुबह तेज हवाओं के कारण दोपहिया वाहन चालकों को हल्की जैकेट पहनकर निकलते देखा गया।मौसम विभाग ने शुक्रवार को गरज-चमक, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। शनिवार को भी कहीं-कहीं बिजली चमक सकती है। इसके बाद 18 से 21 अक्तूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 20 अक्तूबर तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक गिर सकता है।दिन में बारिश नहीं हुई और धूप खिली रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले पांच दिनों में तापमान धीरे-धीरे नीचे आ सकता है।