Chandigarh News: अंकुर स्कूल के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

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चंडीगढ़। अंकुर स्कूल के कर्मचारियों ने वेतन और कामकाज से जुड़ी समस्याओं को लेकर वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें डीसी रेट के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा और 10 से 12 हजार रुपये महीने में काम करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ओवरटाइम का पैसा भी नहीं मिलता। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें तय डीसी रेट के अनुसार वेतन दिया जाए और उनके साथ होने वाले कथित दुर्व्यवहार को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे संबंधित अधिकारियों तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए वह शुक्रवार को भी वह प्रदर्शन करेंगे।



माई सिटी रिपोर्टर