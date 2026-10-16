Chandigarh News: पंजाब बंद के चलते बास्केटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले हुए रद्द

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चंडीगढ़। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-42 के इंडोर बास्केटबॉल सेंटर में आयोजित सरदार भगवंत सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल ट्रॉफी के मुकाबले वीरवार को पंजाब बंद के चलते रद्द कर दिए गए। टूर्नामेंट का आयोजन विवेक हाई स्कूल, मोहाली की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मोहाली समेत ट्राइसिटी की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुकाबले नहीं होने के कारण यूटी खेल विभाग ने बास्केटबॉल कोर्ट की सफाई करवाई। यह टूर्नामेंट 19 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ट्राइसिटी की लड़के और लड़कियों की टीमें चार आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं।