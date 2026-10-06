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इस संबंध में अमर उजाला ने 18 नवंबर के अंक में ‘इंश्योरेंस खत्म होने से सीटीयू की 28 बसें खड़ी, 19 को 62 और होंगी बंद’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बीमा नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज की गई।दो कंपनियों को मिला 90 बसों का जिम्माजानकारी के अनुसार सीटीयू ने 90 बसों का इंश्योरेंस करवाने के लिए दो कंपनियों को टेंडर अलॉट किया है। दोनों कंपनियों को 45-45 बसों का बीमा रिन्यू करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन 28 बसों का इंश्योरेंस पहले ही समाप्त हो चुका था, उन्हें नियमों के तहत डिपो में खड़ा कर दिया गया था। बुधवार तक इन सभी का बीमा रिन्यू कर दिया गया।बलटाना, जीरकपुर और गांवों के यात्रियों को राहत19 नवंबर को 62 अन्य बसों का इंश्योरेंस भी समाप्त हो रहा है। विभाग ने इनके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि संचालन प्रभावित न हो। ये बसें मुख्य रूप से लोकल और सब-अर्बन रूटों पर चलती हैं। इनमें बलटाना, जीरकपुर के साथ चंडीगढ़ के गांवों और कॉलोनियों को जोड़ने वाले रूट शामिल हैं। बसों के दोबारा चलने से इन क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी। बीमा समाप्त होने के कारण बसें खड़ी थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी।