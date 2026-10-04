Chandigarh News: मौसम और प्रदूषण के आंकड़ों से तय होगी स्वास्थ्य की रणनीति

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विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम और जलवायु में बदलाव के साथ बीमारियों का खतरा और स्वरूप भी बदल सकता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर जुटाए गए सही और समय पर उपलब्ध आंकड़े बीमारी के संभावित खतरे की पहचान करने और बचाव की रणनीति तैयार करने में मददगार हो सकते हैं। दूसरे दिन वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के साथ संक्रामक रोगों की निगरानी, पोषण, गैर-संचारी रोग और स्वास्थ्य में समानता जैसे विषयों पर भी सत्र हुए।आयोजन अध्यक्ष और पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन एवं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विभाग के प्रमुख डॉ. अरुण के. अग्रवाल ने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में शोध और आंकड़ों के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में डेटा की गुणवत्ता, स्थानीय आंकड़ों के इस्तेमाल और शोध से नीति तक की दूरी कम करने पर भी चर्चा हुई।