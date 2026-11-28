कपूरथला: मॉडर्न जेल में मामूली कहासुनी के बाद हवालातियों के बीच मारपीट, एक घायल; सिविल अस्पताल में भर्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला Published by: Nivedita Updated Sat, 28 Nov 2026 01:07 PM IST
सार
कपूरथला की माॅर्डन जेल में हवालाती भिड़ गए। मामूल बहसबाजी के बाद एक हवालाती पर हमला कर दिया गया। इसमें वह घायल हो गया।
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विस्तार
कपूरथला की मॉडर्न जेल में मामूली कहासुनी के बाद हवालातियों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। इसमें एक हवालाती घायल हो गया, जिसे जेल प्रशासन की ओर से उपचार के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती करवाया गया।
घायल की पहचान मंगल सिंह पुत्र रेशम सिंह के रूप में हुई है। मंगल सिंह ने बताया कि जेल में किसी बात को लेकर उसकी साथी हवालातियों के साथ कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और साथी हवालातियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।
घायल का सिविल अस्पताल कपूरथला में ड्यूटी पर तैनात डॉ. जशन की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मारपीट के कारणों और घटना में शामिल अन्य हवालातियों के संबंध में जांच की जा रही है।
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घायल की पहचान मंगल सिंह पुत्र रेशम सिंह के रूप में हुई है। मंगल सिंह ने बताया कि जेल में किसी बात को लेकर उसकी साथी हवालातियों के साथ कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और साथी हवालातियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।
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घायल का सिविल अस्पताल कपूरथला में ड्यूटी पर तैनात डॉ. जशन की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मारपीट के कारणों और घटना में शामिल अन्य हवालातियों के संबंध में जांच की जा रही है।
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