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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के प्रसार और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। महिला शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए उनका अतुलनीय योगदान सदैव सभी को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार आज भी समाज को समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर ही एक समतामूलक और शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है।

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