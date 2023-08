नूंह में धारा-144: सीएम बोले- यात्रा की अनुमति नहीं, विहिप ने कहा- अब हर जिले में निकालेंगे

नूंह में 28 अगस्त को दोबारा जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि, कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 'अगस्त महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई, उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग यात्रा (ब्रज मंडल शोभा यात्रा) निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा-अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है।' नूंह में 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। वहीं जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

Looking at the kind of incident that happened there (Nuh) at the beginning of the month, it is the govt's duty to ensure that law and order in the area is maintained. Our Police and administration have taken this decision that instead of carrying out a yatra(Braj Mandal Shobha