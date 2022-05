{"_id":"6292db3bb68cc15b0358dcc5","slug":"haryana-cm-manohar-lal-in-pragati-rally-organized-by-power-minister-ranjit-singh-in-sirsa","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa Rally: प्रगति रैली में हिस्सा लेंगे सीएम मनोहर लाल, जिले को देंगे करोड़ों की सौगात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 29 May 2022 08:03 AM IST