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महाराष्ट्र भवन में गणेशोत्सव: डॉ. भीमराव पांचाले की प्रस्तुति ने मोहा मन

Fri, 18 Sep 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:05 AM IST
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Ganeshotsav at Maharashtra Bhavan: Dr. Bhimrao Panchale's performance captivated the hearts
चंडीगढ़ सेक्टर-19 स्थित महाराष्ट्र भवन में गणेशोत्सव के दौरान वीरवार की शाम प्रसिद्ध गजल गायक डॉ. भीमराव पांचाले और उनकी बेटी डॉ. भाग्यश्री पांचाले की सुरीली गजलों के नाम रही। उन्होंने मराठी और उर्दू गजलों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंजाब सरकार के प्रशासनिक सचिव अजीत बालाजी जोशी मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने कलाकारों को सम्मानित किया। इससे पहले मेयर सौरभ जोशी ने पारंपरिक आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और सब्जियों से आभूषण बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।
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