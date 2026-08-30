Chandigarh News: शराब पीने के दौरान विवाद, दो भाइयों पर चाकू से हमला
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:36 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:36 AM IST
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चंडीगढ़। सेक्टर-38 वेस्ट स्थित करणा रोड टैक्सी स्टैंड के पास शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दो भाइयों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में सन्नी और उसका 28 वर्षीय छोटा भाई आकाश घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जीएमएसएच-16 में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
सन्नी और आकाश टैक्सी स्टैंड के पास बैठे थे। इसी दौरान वहां मौजूद अनंत नामक युवक से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ने दोनों भाइयों के साथ गाली-गलौज की और चाकू से हमला कर दिया। सन्नी घायल होकर मौके पर गिर गया, जबकि आकाश वहां से निकलकर घर पहुंचा और परिजनों व पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही मालोया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस हमले के कारण और इस्तेमाल किए गए हथियार की जानकारी जुटा रही है। आरोपी अभी फरार है।
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सन्नी और आकाश टैक्सी स्टैंड के पास बैठे थे। इसी दौरान वहां मौजूद अनंत नामक युवक से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर आरोपी ने दोनों भाइयों के साथ गाली-गलौज की और चाकू से हमला कर दिया। सन्नी घायल होकर मौके पर गिर गया, जबकि आकाश वहां से निकलकर घर पहुंचा और परिजनों व पुलिस को सूचना दी।
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सूचना मिलते ही मालोया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस हमले के कारण और इस्तेमाल किए गए हथियार की जानकारी जुटा रही है। आरोपी अभी फरार है।
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