फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Devotees were overcome with emotion upon hearing the description of Surdas's love for Krishna.

Chandigarh News: सूरदास के कृष्ण प्रेम का वर्णन सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

Tue, 06 Oct 2026 01:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Devotees were overcome with emotion upon hearing the description of Surdas's love for Krishna.
श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन बाल लीलाओं का किया भावपूर्ण वर्णन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। सेक्टर-45 के सब्जी मंडी मैदान में चल रही श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन सोमवार को महाकवि सूरदास के अनन्य कृष्ण प्रेम और भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा व्यास विजय शास्त्री ने सूरदास के जीवन प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति और समर्पण का महत्व बताया।
उन्होंने कहा कि भगवान को केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन के निर्मल भावों से अनुभव किया जा सकता है। सूरदास की कृष्ण भक्ति और विरह भाव इस बात का उदाहरण है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भक्त और भगवान के बीच आत्मीय संबंध स्थापित होता है।
विज्ञापन

कथा के दौरान भक्ति भजनों की प्रस्तुति से पंडाल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमते नजर आए। कथा के विश्राम अवसर पर श्री बांके बिहारी की महाआरती की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed