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Chandigarh News: वार्ड 34 के पार्कों में 40 लाख से होंगे विकास कार्य

Fri, 13 Nov 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:05 AM IST
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Development works worth 40 lakh to be carried out in Ward 34 parks
चंडीगढ़। वार्ड नंबर 34 के सेक्टर-45 और 46 के पार्कों की तस्वीर बदलेगी। करीब 40 लाख रुपये की लागत से ओपन एयर जिम, हट्स और नई बेंचें लगाई जाएंगी। पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने बुधवार को सेक्टर-46 में वरिष्ठ नागरिकों के हाथों विकास कार्यों का शुभारंभ करवाया। उन्होंने कहा कि पार्कों में आधुनिक सुविधाएं मिलने से बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को लाभ होगा। इस मौके पर कर्नल दलजीत बिंद्रा, कुलदीप सिंह, तरनजीत चावला, संजीव कुमार, राजवीर मान, एसएस ग्रेवाल, प्रदीप वर्मा, डीएस बिंद्रा, विनोद कुमार, एमजी वशिष्ठ, सुखीराम शर्मा, राजबीर, बलजीत सिंह, कृष्ण अरोड़ा मुसाफिर, दलजीत सिंह सोढ़ी, मोहन लाल ग्रोवर, दिलबाग सिंह, जोगिंदर सिंह जोगी, जेसी क्लेर, बलबीर सिंह और पवन कुमार गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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