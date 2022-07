बड़ी सफलता: गुजरात ATS और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान में पकड़ी 75 किलो हेरोइन, 375 करोड़ रुपये है कीमत

संयुक्त अभियान में पंजाब पुलिस और गुजरात एटीएस ने मुंद्रा बंदरगाह पर कपड़ों के एक कंटेनर से 75 किलो हेरोइन बरामद की है। इसकी कीमत करीब 375 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्विटर हैंडल के जरिये यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने गुजरात एटीएस को इनपुट साझा किया था। इसके बाद दोनों प्रदेशों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में यह कामयाबी हासिल की है। विदेश से बिना सिले कपड़ों का एक कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर उतरा था। इससे हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई। डीजीपी ने बताया कि यह खेप पंजाब के एक आयातक ने बुक किया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है।

An input regarding #Heroin having been concealed in container of unstitched clothes at Mundra Port was shared by @PunjabPoliceInd with Gujarat ATS which led to recovery of 75 Kg heroin in a joint operation. Consignment booked by Punjab-based importer. Further investigations on.