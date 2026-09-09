Palwal News: सड़क हादसे में 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत

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यमुना सिटी (संवाद)। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, अज्ञात पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि खेली भाव गांव निवासी सतबीर (62) बुधवार सुबह बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात पिकअप चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।